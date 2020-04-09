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    Миллиардер бесплатно раздаст 10 млн медицинских масок жителям Гонконга

    9 Апреля 2020, 12:00

    ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Известный коллекционер произведений искусств Адриан Чен (Adrian Cheng) бесплатно раздаст миллионы медицинских масок жителям Гонконга для борьбы с коронавирусом. Для этой цели будут построены 35 торговых автоматов. Их установят в разных частях Гонконга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Чен, наследник бизнес-империи, заявил, что первая партия масок будет предназначена для уязвимых людей и семей с низким доходом. Им выдадут смарт-карты для получения масок в торговых автоматах.

    Гонконг, наряду с несколькими другими азиатскими странами, посоветовал своим гражданам с самого начала вспышки Covid-19 носить маски при выходе на улицу.

    Чэн является генеральным директором и исполнительным вице-председателем компании New World Development и известным коллекционером произведений искусства.

    В прошлом году он открыл K11 Musea, торговый центр в Гонконге, известный своей яркой архитектурой и искусством. Forbes оценивает совокупный капитал его семьи в 20,7 миллиардов долларов.

    Автоматы по выдаче масок будут размещены в 18 районах города с конца апреля.

    По данным Johns Hopkins University, в настоящее время в Гонконге зарегистрировано около 1000 случаев заболевания и четыре смертельных случая.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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