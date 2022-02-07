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Миллиард тенге выделили на создание экопарка на Большом и Малом Талдыколе в столице

7 Февраля 2022 16:10
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Миллиард тенге выделили на создание экопарка на Большом и Малом Талдыколе в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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«Для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. Так, разрабатывается проектно-сметная документация по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе. Проект экопарка на Малом Талдыколе (ул. Е-10, напротив ЖК «Зеленый квартал») предусматривает благоустройство водоема: вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему. Также предусматривается организация биодренажной системы и аэрация водоема для обеспечения уровня воды и равномерного насыщения кислородом», - говорится в сообщении, опубликованном на странице городского акимата в Instagram .

Кроме того, появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной.

По информации акимата, на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Как отметили в ведомстве, на базе Центра урбанистики, также в акимате района Есиль руководителями управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и управления охраны окружающей среды и природопользования не раз были проведены встречи с экоактивистами, экологами и активными жителями по вопросу Малого Талдыколя.


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#Нур-Султан   #Экология   #Строительство  
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