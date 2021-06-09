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    Миллиард тенге направят на льготное кредитование в Костанайской области

    9 Июня 2021, 10:18

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Средства предусмотрены в рамках реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает региональная Палата предпринимателей, льготные кредиты выпускникам проекта «Бастау бизнес» будет выдавать ТОО «МФО «Атамекен-Костанай». Ставка вознаграждения составит не более 6 % годовых.

    «По Дорожной карте занятости кредитование проводится впервые. Всего на эти цели в республике выделены 22, 5 млрд тенге, 1 млрд из которых приходится на Костанайскую область. Срок погашения микрокредита – до 5 лет, в сфере животноводства – до 7 лет. Максимальная сумма для жителей сельских населенных пунктов и малых городов – до 2 500 МРП, в городах и моногородах – до 6 500 МРП», - сказала эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Лейла Актаева.

    Стоит отметить, что желающих открыть свой бизнес при поддержке государства в регионе - немало. Только в этом году в рамках проекта «Бастау бизнес» в Костанайской области планируют обучить 1 250 человек.

    «На сегодня сертификаты получили уже 627 жителей региона, еще 249 находятся в процессе обучения. 170 выпускников получили гранты на открытие своего дела, 61 – льготные кредиты»,- добавили в региональной Палате.

    Также здесь напомнили, что уже 14 июня стартует прием заявок на третий поток проекта. Участниками могут стать безработные и отдельные категории занятых лиц. Чтобы подать заявку на обучение, необходимо обратиться в Центр занятости населения региона за направлением.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Бизнес Костанайская область Экономика Занятость
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