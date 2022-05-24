24 Мая 2022 14:39

Милионные штрафы выписаны владельцам попавшего под поезд скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца текущего года допущено 168 случаев наезда поездов на скот. Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор по безопасности филилала АО НК «КТЖ» - «Дирекция магистральные сети» Бахытбек Алдажаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За четыре месяца текушего года у нас уже допущено 168 случаев наезда на скот. При этом в 118 случаях хозяева найдены. Они оштрафованы на общую сумму 1 125 720 тенге. Это владельцы безнадзорного скота, которые были определены», - сказал Бахытбек Алдажаров.

Однако, как отметил представитель КТЖ, не всегда удается определить владельцев скота.

«Есть скот безучетный, на котором нет бирок, и хозяев определить невозможно.Тогда линейные органы полиции на транспорте совместно с нашими работниками производят розыск этих владельцев», - пояснил Бахытбек Алдажаров.

Ранее сообщалось, что по статистике за пять месяцев 2022 года было допущено 25 случаев наезда на людей на железной дороге, из них с летальным исходом - 13 случаев, с травматическим - 12 случаев.