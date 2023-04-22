Миланское дерби и англо-испанское противостояние: что ждет болельщиков в Лиге чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На этой неделе определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответных матчах обошлось без сенсаций. Команды, проигравшие в первых матчах, не сумели совершить камбэк.

ФК «Бавария» с «Манчестер Сити», «Наполи» с «Миланом» и «Интер» с «Бенфикой» сыграли вничью, а вот мадридский «Реал» еще раз больно прошелся по амбициям лондонского «Челси», обыграв их еще раз с тем же счетом 2:0.

В итоге в полуфинале «Милан» сыграет с «Интером», а параллельно нас ждет повторение прошлогоднего полуфинала с участием «Манчестер Сити» и «Реала».

Первые матчи пройдут 9 и 10 мая, а ответные – 16 и 17 мая. Главный трофей разыграют в Мюнхене 10 июня.



