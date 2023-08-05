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    Милад Карими завоевал «бронзу» в опорном прыжке на Универсиаде в Китае

    5 Августа 2023, 18:24

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Милад Карими завоевал «бронзу» в опорном прыжке на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанский атлет занял третье место в финальных соревнованиях в опорном прыжке, уступив спортсменам из Украины и Тайбэя.

    Ранее Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль на Универсиаде в мужских вольных упражнениях, завоевав «серебро». Он также поборется за медали на перекладине.

    Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в этот же день занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266.

    На данный момент у Казахстана в активе 18 наград: одна золотая, семь серебряных и десять бронзовых.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Легкая атлетика
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