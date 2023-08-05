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    Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023

    5 Августа 2023, 13:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гимнаст Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль на проходящей в Чэнду (Китай) летней Универсиаде-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он стал обладателем серебряной награды в мужских вольных упражнениях по спортивной гимнастике. За свое выступление Милад заработал 14.300 баллов, уступив лишь японцу Кае Кадзуме (14.333) и опередив южнокорейца Рю Сонхёна (13.900). Другой представитель Казахстана в данных соревнованиях Дмитрий Патанин стал пятым с результатом 13.566. Таким образом, на данный момент в медальной копилке Казахстана на текущих студенческих играх одно «золото», шесть серебряных наград и восемь «бронз».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Универсиада Гимнастика
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