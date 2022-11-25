Микс-инфекции гриппа и ОРЗ с COVID-19 фиксируют в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане грипп и острые респираторные заболевания выявляются в качестве микс-инфекции с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУ.

По данным заместителя начальника СЭС Нурмата Отабекова, в течение последних семи дней число пациентов, госпитализированных в стационар с COVID-19, составило 482 человека, число выписанных – 358, помещенных на карантин – 2310 и выписанных из карантина – 1306.

«В Республике Узбекистан отмечается, что грипп и ОРВИ в осенне-зимний период 2022-2023 годов регистрируются как микс-инфекционные заболевания с коронавирусной инфекцией, а именно среди непривитого населения и граждан, имеющих хронические заболевания», - отметил Нурмат Отабеков.

Он добавил, что в 100 % последних анализов, проведенных по изучению (секвенированию) генома коронавирусной инфекции, установлен штамм Stealth-Omicron BA.5. Для предотвращения возможного ухудшения ситуации по всей стране созданы штабы по профилактике и борьбе с коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане отмечается рост заболеваемости COVID-19.



