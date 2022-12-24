Микрозаймы под 2,5% смогут получить участники проекта по повышению доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект повышения доходов сельских жителей, поддержанный Правительством три года назад, активно развивается в Жамбылской области. Более чем в три раза увеличилось количество предпринимателей, возросла занятость населения, выросли средние доходы участников проекта, количество получателей адресной социальной помощи сократилось втрое. Решено этот проект масштабировать по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом реализации проекта по повышению доходов сельского населения. Совместно с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым посетили ряд созданных в рамках проекта сельскохозяйственных кооперативов в Кордайском и Байзакском районах.

В Кордайском районе руководитель кооператива Талгат Сарсембаев проинформировал о проводимой работе и планах по расширению птицефермы «ECO Chicken». В ближайшее время предприниматель планирует установить дополнительно 8 модульных птицефабрик общей мощностью 520 тонн мяса птицы, а до 2025 года еще 100 модульных птицефабрик. Предприятие в качестве ментора поможет другим кооперативам открыть своё дело и создать рабочие места.

Вице-премьер Алтай Кульгинов также посетил сельскохозяйственный кооператив «Даму Сурат» в селе Сурат Меркенского района. Кооператив оказывает услуги по вспашке полей и огородов, реализации продукции. В 2019 году кооператив в лизинг приобрел 22 единицы техники.

Руководитель ИП «Сатымбаев» в рамках первого направления проекта построил теплицу на площади в 5 соток и собирает 12,5 тонны огурцов в год, также запустил консервный цех.

Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов подчеркнул важность реализации проекта, разработанного по поручению Главы государства, и отметил, что проект направлен, прежде всего, на повышение доходов населения, а также на диверсификацию экономики, развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«Наша задача - повысить доходы и уровень жизни жителей сел и малых городов, на местах создать рабочие места, выпускать свою собственную продукцию. Здесь важная роль отведена качественной реализации проекта по повышению доходов сельского населения. По поручению Главы государства данный проект был запущен в Жамбылской области и показал свою эффективность. Теперь же этот проект масштабируем по всей стране. Из республиканского бюджета для этих целей выделено свыше 50 млрд тенге. Кто хочет открыть собственное дело – смогут воспользоваться программой. Тем самым они смогут не только работать и зарабатывать, но и создавать рабочие места для других сельчан», - сказал вице-премьер Алтай Кульгинов.

С 2023 года в рамках реализации «Программы повышения доходов населения» у всех сельчан появится возможность получения льготных микрозаймов под 2,5% годовых, на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 50 млрд тенге. С момента старта пилотного проекта в Жамбылской области создано свыше 20 сельскохозяйственных кооперативов, появилось почти 2 300 новых индивидуальных предпринимателей. Данные меры позволили сократить количество получателей АСП и создать новые постоянные рабочие места, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, жамбылский регион является преимущественно аграрным. Свыше 60% населения проживает в сельской местности, развивает личные подсобные хозяйства, и основные доходы большей части населения региона зависят от уровня развития аграрного сектора. Комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств должен увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

По данным облакимата, на первом этапе пилотного проекта по повышению доходов охвачено 7 856 семей в 25 населенных пунктах 11 сельских округов Жамбылской области. Всего было выделено 9,2 млрд тенге. В 2021 году за счет возвращенных кредитных средств проект дополнительно был реализован еще в трех сельских округах. На втором этапе пилотного проекта планируется его реализация еще в 10 сельских округах, где проживают 26 072 человека (4386 дворов). По линии АО «Аграрная кредитная корпорация» планируется выделить 6 млрд 47,5 млн тенге. Планируется до 2025 года реализовать проект повышения доходов сельчан во всех 153 сельских округах региона.

Пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».



