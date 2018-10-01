Микроскоп для ЛОР-операций появился в детской больнице СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - ЛОР-операции маленьким пациентам в детской областной больнице теперь будут проводить под современным микроскопом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного врача больницы Олега Завьялова, операционный микроскоп OPMI Movena производства немецкой компании Carl Zeiss Meditec AG - первый в Северо-Казахстанской области. Он предназначен для всех направлений микрохирургии в области детской оториноларингологии.

«Такое приобретение позволит улучшить качество оказания медицинских услуг пациентам благодаря высокой степени визуализации недоступных мест - носоглотки, гортани, ушей, уменьшению травматизации, доступности проводимых операций - миринготомии, тонзиллэктомии без удаления аденоидов, другой наружной верхнечелюстной антротомии, прочих видов иссечений среднего уха», - отметил О.Завьялов.

Операционный микроскоп приобрели за 25,7 миллионов тенге за счет средств местного бюджета на условиях финансового лизинга.

Летом для детской областной больницы на тех же условиях финансового лизинга купили аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C-3, который позволяет проводить искусственную вентиляцию легких пациентам весом от 500 граммов.

В этом году благотворительный фонд передал Северо-Казахстанской детской областной больнице медицинское оборудование на общую сумму в 80 миллионов тенге.