Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Микрорайоны Шымкента обеспечат качественным интернетом

    10 Июня 2020, 10:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В акимате города Шымкента рассмотрели вопрос об обеспечении микрорайонов качественным интернетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

    Одним из главных вопросов повестки дня является обеспечение третьего мегаполиса страны качественным интернетом. В целях активизации работы в этом направлении, аким каждые десять дней собирает специалистов, ответственных за эту сферу, для проработки мер по улучшению качества интернета.

    В ходе дистанционного обучения от родителей поступило большое количество жалоб о плохом качестве интернета.

    При этом для улучшения качества интернета аким совместно с операторами связи поставил ряд конкретных задач по выявлению мест низкого качества сети и установке дополнительных базовых станций в регионах с низким качеством.

    Подводя итоги совещания, аким города поручил до следующего совещания подготовить 5- и 10-летний план развития по вопросам обеспечения интернетом.

    Автор:

    Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам