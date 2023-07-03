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    Микрокредиты оформила акмолинка на родственников экс-супруга

    3 Июля 2023, 22:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Микрокредиты оформила акмолинка на родственников экс-супруга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    1 июля в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило заявление от сельчанки. Она сообщила, что неизвестное лицо обманным путем оформило на нее и ее сноху онлайн-микрокредиты. Сама потерпевшая узнала о мошенничестве благодаря уведомлению о задолженности. После чего она обратилась в банк, информацию специалисты подтвердили, а общая сумма кредита составила 251 тысячу тенге. Женщина сразу же обратилась за помощью в полицию для выяснения всех обстоятельств.

    По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Выяснилось, что бывшая сноха сельчанки сфотографировала ее и одну из снох на телефон, сказав, что якобы нужно по работе. Вскоре полицейские установили 30-летнюю девушку, причастность которой к данному правонарушению проверяется.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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