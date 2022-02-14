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    Микрокредиты на 10 млн тенге оформил семейчанин по потерянным документам

    14 Февраля 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Семея находил в социальных сетях объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрокредитов. Об этом случае сообщил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками ДП Атырауской области задержан житель г.Семей, который в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке», - рассказал Р.Дюсетаев во время брифинга.

    По его данным, в настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов тенге.

    Ранее сообщалось о ежегодном росте количества интернет-мошенничеств.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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