Микрокредиты на 10 млн тенге оформил семейчанин по потерянным документам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Семея находил в социальных сетях объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрокредитов. Об этом случае сообщил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками ДП Атырауской области задержан житель г.Семей, который в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке», - рассказал Р.Дюсетаев во время брифинга.

По его данным, в настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов тенге.

Ранее сообщалось о ежегодном росте количества интернет-мошенничеств.