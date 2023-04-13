Микрокредитование молодежи от АКК: 761 заявка подана за первый месяц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первый месяц приема заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив АО «Аграрная кредитная корпорация», основными направлениями заявок на финансирование стали животноводство, сфера предоставления услуг и торговля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Аграрная кредитная корпорация».

Аграрная кредитная корпорация начала прием заявок по программе микрокредитования молодежи в марте текущего года. За этот период от молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет поступила 761 заявка на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых.

Большая часть заявок касается проектов в области животноводства. 485 граждан подали заявки на получение микрокредита на животноводство, 191 – на финансирование сферы предоставления услуг, 46 – на торговлю, 22 – на сферу легкой промышленности, 9 – на переработку сельскохозяйственной продукции и 8 – на ведение растениеводства. Всего в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов.

32-летняя жительница Караганды Молдир Тайлакова стала первой казахстанкой, чья заявка по программе микрокредитования молодежи АО «Аграрная кредитная корпорация», была одобрена. Молодая предпринимательница получила посредством АКК кредит на 5 млн тенге, на которые планирует приобрести коммерческую недвижимость для открытия салона красоты.

Как отмечают в АКК, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства).

Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

Необходимый перечень документов:

1. документ, удостоверяющий личность;

2. бизнес-план по проекту;

3. справка из обслуживающего банка о наличии счета;

4. справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

5. документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

6. отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

7. документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

- организации и (или) развития игорного бизнеса;

- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

- погашения кредиторской задолженности;

- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.

В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в 16 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент. В Восточно-Казахстанской области прием заявок начнется в ближайшее время.

Адреса филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» указаны на сайте.



