Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Микроавтобус задавил годовалого ребенка в Алматинской области

    12 Августа 2022 21:23

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Трагический случай гибели годовалого ребенка произошел 12 августа в селе Шамалган Карасайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При выяснении обстоятельств полицейские установили, что микроавтобусом управлял 69-летний мужчина, который занимался развозкой детей в детские сады. Мама малолетнего ребeнка передавала своего старшего сына для отправки в детский сад. Стоявший рядом малолетний ребенок оказался в опасной близи с транспортным средством. В итоге, после движения, ребенок попал под колесо.

    В настоящее время в Едином реестре досудебных расследований УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые в таких случаях экспертизы.


    Фото: polisia.kz

    #Алматинская область #ДТП #МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
    Совершивший смертельное ДТП пьяный угонщик осужден на пять лет в Алматы
    Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области
    Основной приоритет судебной реформы – повышение доверия к судам
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров