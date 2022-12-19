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    Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО

    19 Декабря 2022, 17:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области полицейские помогли юношеской спортивной команде, которая оказалась в сломанном микроавтобусе на полевой дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, шестеро спортсменов с тренером возвращались домой, в Уалихановский район, после соревнований в Щучинске Акмолинской области. На территории Тайыншинского района на полевой дороге машина сломалась. Температура в салоне начала стремительно падать.

    Тренер созвонился с полицией Уалихановского района. Сообщение передали в отделение полиции села Чкалово. Начальник отделения Аслан Досмуканов, его заместитель и помощник участкового прибыли на место происшествия. Ребят пересадили в теплые машины, сломавшийся микроавтобус отбуксировали на станцию техобслуживания.

    Пока ждали транспорт из Уалихановского района, для водителя и пассажиров организовали горячее питание. До места назначения уалихановцев сопроводил батальон патрульной полиции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Спорт Транспорт МВД РК
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