Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области полицейские помогли юношеской спортивной команде, которая оказалась в сломанном микроавтобусе на полевой дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, шестеро спортсменов с тренером возвращались домой, в Уалихановский район, после соревнований в Щучинске Акмолинской области. На территории Тайыншинского района на полевой дороге машина сломалась. Температура в салоне начала стремительно падать.

Тренер созвонился с полицией Уалихановского района. Сообщение передали в отделение полиции села Чкалово. Начальник отделения Аслан Досмуканов, его заместитель и помощник участкового прибыли на место происшествия. Ребят пересадили в теплые машины, сломавшийся микроавтобус отбуксировали на станцию техобслуживания.

Пока ждали транспорт из Уалихановского района, для водителя и пассажиров организовали горячее питание. До места назначения уалихановцев сопроводил батальон патрульной полиции.



