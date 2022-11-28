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    МИИР РК и оператора единого жилищного строительства заподозрили в нарушении закона

    28 Ноября 2022, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Казахстанская жилищная компания» и Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК) внесены уведомления на признаки нарушения антимонопольного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

    Агентством по защите и развитию конкуренции РК установлено, что Казахстанская жилищная компания необоснованно приостанавливала и затягивала процедуры рассмотрения заявок застройщиков на предоставление гарантии. Казахстанская жилищная компания выполняет функцию единого оператора жилищного строительства, одной из основных задач которого является обеспечение стабильной и эффективной работы механизма гарантирования долевого участия в жилищном строительстве. Единый оператор также отвечает за защиту прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантийного случая.

    Наиболее выгодным способом для привлечения средств дольщиков является получение гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания».

    Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» в Казахстане действует три законных способа организации долевого участия в жилищном строительстве: получение гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания»; участие в проекте банка второго уровня; получения разрешения МИО после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика.

    Кроме того, Казахстанская жилищная компания навязывала заключения договоров с определенными компаниями, оказывающим инжиниринговые услуги. Для устранения антимонопольного нарушения Казахстанской жилищной компании дали месяц.

    Также, МИИР РК предписано внести изменения в Правила в сфере долевого участия в жилищном строительстве путем исключения излишних требований, не предусмотренных Законом «О долевом участии в жилищном строительстве».
    Строительство Жилье МИИР РК
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