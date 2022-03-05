МИИР РК и КТЖ работают над возвратом застрявших в Украине 1007 грузовых вагонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным на 5 марта, на территории Украины простаивают более 1007 грузовых вагонов казахстанских собственников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.

Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта горячая линия при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся перегов оры с заинтересованными сторонами.

Телефоны горячей линии МИИР РК:

Ситуационный центр Комитета транспорта МИИР РК:

+7 (7172) 98-35-35, 98-35-33;

WhatsApp номер Ситуационного центра МИИР РК:

+ 7 708 088 0 800

Телефоны горячих линий в портах Актау, Северный терминал, Курык:

Актауский морской торговый порт

8 7292 44 51 27 Отдел по коммерческой работе;

+7 775 362 72 73 Ануар Немышев, начальник отдела маркетинга и продаж;

8 7292 44 51 51 Отдел маркетинга и продаж.

Актауский морской северный терминал

8 7292 20 38 78 (доб.1024) Расул Шайханов, руководитель службы экспедирования;

8 (7292) 20 38 78 (доб.1028) Александр Сливко, специалист транспортно-экспедиторской службы;

8 (7292) 20 38 78 (доб.1042) Ержан Байтаков, начальник отдела.

Порт Курык

+7 776 025 77 77 Айткали Нурмагамбетов;

+7 705 169 04 44 Отдел маркетинга и продаж

Телефоны горячей линии АО «НК «КТЖ»:

В части приема заявок на переадресовку грузов и консультаций (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) - ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - +7 (702) 164-55-39, 8 (7172) 60-31-33;

Консультирование по вопросам, связанным с таможенной деятельностью - АО «НК «КТЖ» - 8 (7172) 60-30-19, +7 (701) 341-32-20;

Консультирование в части организации перевозок на территории РФ, Украины, Беларуси и ЕС тел. +7(702) 788-68-87.