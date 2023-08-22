РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 22 Август 2023 | GMT +6

    МИИР РК и авиакомпания Вьетнама заключили Меморандум о взаимопонимании

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе текущего года во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и вьетнамской авиакомпанией VietJet Air подписан Меморандум о взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

    С казахстанской стороны документ был подписан министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым, с вьетнамской – сооснователем и председателем правления SOVICO Group, зампредседателя совета директоров VietJet Air Нгуен Тхань Хунгом.

    Достигнутая договоренность является результатом работы, проделанной авиационными властями Казахстана и авиакомпанией VietJet Air.

    Согласно меморандуму, стороны будут стремиться к дальнейшему развитию взаимных грузовых авиаперевозок, расширению географии полетов и увеличению рейсов между Казахстаном и Вьетнамом в рамках режима «открытое небо».

    В целях предоставления дополнительных возможностей для пассажиров VietJet Air заинтересована в сотрудничестве с казахстанскими авиакомпаниями, в том числе, в подписании интерлайн и кодшер соглашений.

    Достигнутые договоренности в рамках меморандума будут способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.


    Теги:
    Вьетнам МИИР РК Авиация Международная деятельность РК Международная деятельность
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:15
    Бонусы за раннее выявление опасных заболеваний получают врачи в РК
    Сегодня, 23:00
    Электротранспорт за 500 тенге по Боровому стал доступен казахстанцам
    Сегодня, 22:46
    Проверить склады с боеприпасами призвал глава МЧС РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!