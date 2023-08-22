МИИР РК и авиакомпания Вьетнама заключили Меморандум о взаимопонимании
С казахстанской стороны документ был подписан министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым, с вьетнамской – сооснователем и председателем правления SOVICO Group, зампредседателя совета директоров VietJet Air Нгуен Тхань Хунгом.
Достигнутая договоренность является результатом работы, проделанной авиационными властями Казахстана и авиакомпанией VietJet Air.
Согласно меморандуму, стороны будут стремиться к дальнейшему развитию взаимных грузовых авиаперевозок, расширению географии полетов и увеличению рейсов между Казахстаном и Вьетнамом в рамках режима «открытое небо».
В целях предоставления дополнительных возможностей для пассажиров VietJet Air заинтересована в сотрудничестве с казахстанскими авиакомпаниями, в том числе, в подписании интерлайн и кодшер соглашений.
Достигнутые договоренности в рамках меморандума будут способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.