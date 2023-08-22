МИИР РК и авиакомпания Вьетнама заключили Меморандум о взаимопонимании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе текущего года во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и вьетнамской авиакомпанией VietJet Air подписан Меморандум о взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

С казахстанской стороны документ был подписан министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым, с вьетнамской – сооснователем и председателем правления SOVICO Group, зампредседателя совета директоров VietJet Air Нгуен Тхань Хунгом.

Достигнутая договоренность является результатом работы, проделанной авиационными властями Казахстана и авиакомпанией VietJet Air.

Согласно меморандуму, стороны будут стремиться к дальнейшему развитию взаимных грузовых авиаперевозок, расширению географии полетов и увеличению рейсов между Казахстаном и Вьетнамом в рамках режима «открытое небо».

В целях предоставления дополнительных возможностей для пассажиров VietJet Air заинтересована в сотрудничестве с казахстанскими авиакомпаниями, в том числе, в подписании интерлайн и кодшер соглашений.

Достигнутые договоренности в рамках меморандума будут способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.