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    Михаила Козачкова арестовали на два месяца

    20 Декабря 2022, 18:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Журналиста Михаила Козачкова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении М. Козачкова. Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца удовлетворено. Постановлено санкционировать содержание под стражей до 18 февраля 2023 года», - проинформировали в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Постановление не вступило в законную силу. Иная информация касательно досудебного расследования, согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия.

    Ранее сообщалось о задержании известного журналиста Михаила Козачкова. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью СМИ Криминал
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