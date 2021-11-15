Михаил Ломтадзе: «Почему казахстанский банковский сектор боится конкуренции с иностранными компаниями?»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал, как Казахстан может выйти на новый уровень цифровизации, передает МИА «Казинформ».

На IX Конгрессе финансистов Михаил Ломтадзе поделился своим видением цифрового развития Казахстана.

«Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, в создании финтех продуктов. Эти продукты улучшают жизнь казахстанцев сегодня и сейчас, - сказал Михаил Ломтадзе. – Драйвером инноваций является Kaspi.kz, который стал примером для многих не только в Казахстане, но и на мировой арене. Компания Kaspi.kz создана в Казахстане и все разработки наша команда делает в Казахстане».

Глава и сооснователь Kaspi.kz также отметил, что сегодня казахстанцы не носят с собой наличные, покупают товары с доставкой, оплачивают платежи без комиссий, регистрируют автомобили онлайн прямо в приложении. Всего несколько лет назад никто даже не мог себе представить, что такое возможно в Казахстане.

«Возьмите любой финансовый институт – все делают инновации, занимаются диджитализацией. Два-три года назад никто этим не занимался, а сейчас для всех это стало важным приоритетом», - подчеркнул Михаил Ломтадзе.

«Технологии и инновации улучшают стандарты жизни казахстанцев и повышают конкурентоспособность страны на мировой арене, - добавил Михаил Ломтадзе. - Мы уже достигли больших успехов, и есть еще огромный потенциал дальнейшего развития цифровых сервисов».

Михаил отметил, что часто слышит жалобы коллег по сектору, что текущее регулирование не дает им возможность создавать инновационные сервисы и развиваться. И предложил три шага, которые помогут создать дополнительные возможности для развития.

1. Разрешить финансовым институтам приобретать активы для создания и развития бизнеса.

Михаил Ломтадзе пояснил, что, например, «Халык Банк» планирует участвовать в приватизации «Казпочты», другие финансовые институты приобретают мобильных операторов.

Такие приобретения могут создать новые возможности для расширения бизнеса и создания инновационных сервисов для казахстанцев.

«Но надо быть осторожным, потому что эти приобретения делаются за счет вкладчиков. Регулирование все равно нужно, но, наверное, в этом направлении имеет смысл облегчить», - добавил Михаил Ломтадзе.

2. Создать открытую банковскую платформу - OpenAPI.

«Открытая банковская платформа даст всем игрокам равный доступ к банковской информации и клиентам. Уже сейчас все создают инновационные продукты, а будут создавать еще быстрее и сделают финансовые услуги более доступными для граждан. Это классно! Мы много раз это обсуждали, но пора уже что-то с этим сделать», - пояснил глава Kaspi.kz.

3. Дать доступ к открытой банковской платформе казахстанским и международным технологическим компаниям, иностранным финансовым компаниям.

«С этим, наверное, коллеги не согласятся, но надо дать возможность технологическим компаниям получить доступ к Open API. Это казахстанские технологические компании, международные технологические компании и даже иностранные финансовые институты. Чего мы боимся? Почему банковский сектор Казахстана боится конкуренции с иностранными банковскими или технологическими компаниями?

Надо облегчить им вход на казахстанский рынок. От этого выиграет потребитель, будет конкуренция. В последние 2-3 года мы друг друга расшевелили и все занялись диджитализацией. Если зайдут иностранные технологические компании и финансовые институты, мы еще быстрее будем развиваться - конкуренция это хорошо!

Мы со стороны Kaspi конкуренции не боимся, но знаем, что коллеги против того, чтобы сюда заходили иностранные компании», - сказал в завершении своего выступления Михаил Ломтадзе.