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    Михаил Литвин стал седьмым в квалификационном забеге на Олимпиаде

    1 Августа 2021, 09:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпиаде-2020 состоялись квалификационные забеги на дистанции 400 метров. Михаил Литвин финишировал седьмым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В этом виде программы легкоатлетических соревнований Казахстан представил Михаил Литвин.

    Отметим, что в полуфинал проходили спортсмены, занявшие в своем забеге с 1 по 3 места. Также в следующий круг проходили шесть атлетов, показавших лучшее время.

    Литвин стартовал в пятом забеге. Казахстанец финишировал седьмым, показав 47,15. Данного результата не хватило, чтобы стать полуфиналистом ОИ-2020.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Легкая атлетика
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