Михаил Кукушкин завершил выступление на Уимблдонском турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел дебютный матч Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) одиночного разряда в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин встретился с американским теннисистом Дженсоном Бруксби, который является 34-й ракеткой мира, и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 2:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.

Во время матча казахстанец исполнил две подачи навылет и допустил две двойные ошибки, выиграл четыре очка и два гейма подряд.

Ранее казахстанский теннисист стал победителем квалификации Открытого чемпионата Великобритании.

Стоит отметить, что, таким образом, Кукушкин завершил выступления в одиночном разряде турнира Большого шлема.

Как ранее сообщалось, казахстанка Юлия Путинцева уступила в стартовом матче Уимблдона.