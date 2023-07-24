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    Михаил Кукушкин вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour 50

    24 Июля 2023, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (223 АТР) вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour 50, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    В Астане продолжается «Кубок Президента» - ATP Challenger Tour 50.

    На старте Михаил Кукушкин разгромил россиянина Евгения Тюрнева (756 АТР) - 6:2, 6:0. Путевку в 1/4 финала домашнего турнира казахстанцу предстоит оспорить с победителем матча между индусом Дигвиджаем Сингхом и японцем Рента Токуда.

    19-летний Арсланбек Айткулов (1345 АТР) в финале квалификации уступил индусу Калианда Пуначе (665 АТР) со счетом 1:6, 3:6. Завершил свое выступление в одиночном разряде и Тимур Мауленов (1631 АТР), который проиграл поляку Филиппу Пеливо (339 АТР) - 6:7 (4:7), 1:6.

    Напомним, в Астане проходит традиционный международный турнир Кубок Президента. На летних хардовых кортах Национального теннисного центра Belline Arena в течение двух недель пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Спорт Теннис
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