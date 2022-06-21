Михаил Кукушкин вышел в полуфинал квалификации Wimbledon

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Михаил Кукушкин занимающий 160-ю строчку рейтинга ATP в первом круге отбора Уимблдона уверенно обыграл 273-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Джустино со счетом 6:2, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За 52 минуты матча Михаил записал на свой счет шесть брейков и одну двойную ошибку. Казахстанец продолжает лидировать в личных встречах – 2:0.

За выход в финал квалификации третьего по счету турнира серии «Большого шлема» Кукушкин сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером (230-я ракетка мира).