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    Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Финляндии

    18 Ноября 2022, 04:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Михаил Кукушкин, занимающий в мировом рейтинге 239-ю строчку, во втором круге турнира в Хельсинки обыграл Евгения Карловского (298 АТР) со счетом 6:2, 4:2, передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Во втором сете россиянин отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму. Соперник Михаила по четвертьфиналу определится позже в матче между немцем Янником Ханфманом и британцем Райаном Пенистоном.

    Другой казахстанец Бейбит Жукаев во втором раунде «Челленджера» в японском Кобе в борьбе уступил 84-й ракетке мира из Австралии Кристоферу О’Коннеллу – 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

    Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки.
    Спорт Теннис Финляндия
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