Михаил Кукушкин проиграл в квалификации Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не сумел пройти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном матче отбора Кукушкин, занимающий 195-ю строчку мирового рейтинга, проиграл 30-й ракетке мира Йосуке Ватануке — 6:4, 6:7, 3:6. За матч Кукушкин совершил четыре двойных ошибки против шести у соперника и столько же раз подал навылет (у Ватануке — десять эйсов). Также он реализовал семь из десяти брейк-пойнтов.

Ранее в основную сетку не смог пробиться другой казахстанец Тимофей Скатов, уступивший представителю Чили Николосу Ярри.





Фото: ktf.kz



