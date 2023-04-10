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    Михаил Кукушкин  проиграл на старте турнира в Мадриде

    10 Апреля 2023, 08:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (319-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом же матче турнира в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом раунде квалификации Кукушкин встретился с австралийцем Акирой Сантильяном (404-е место) и считался очевидным фаворитом в этом матче, однако в итоге проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6 — и завершил выступление на турнире.

    Призовой фонд «челленджера» в Мадриде составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро и получит 75 рейтинговых очков.

    В начале недели Михаил Кукушкин также играл на «челленджере» в Мурсии (Испания), где дошел до четвертьфинала.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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