Михаил Кукушкин проиграл на старте турнира в Мадриде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (319-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом же матче турнира в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде квалификации Кукушкин встретился с австралийцем Акирой Сантильяном (404-е место) и считался очевидным фаворитом в этом матче, однако в итоге проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6 — и завершил выступление на турнире.

Призовой фонд «челленджера» в Мадриде составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро и получит 75 рейтинговых очков.

В начале недели Михаил Кукушкин также играл на «челленджере» в Мурсии (Испания), где дошел до четвертьфинала.



