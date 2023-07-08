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    Михаил Кукушкин  пробился в полуфинал турнира в США

    8 Июля 2023, 19:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Блумфилд-Хиллс (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец встретился с американским теннисистом Денисом Кудла и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Игра продлилась один час и 18 минут.

    Кукушкин занимает 262-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Кудла располагается на 180-й строчке рейтинга.

    В полуфинале турнира казахстанский теннисист сыграет с другим американцем Теннисом Сандгреном.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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