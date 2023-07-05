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    Михаил Кукушкин одержал победу на старте турнира в США

    5 Июля 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-е место в рейтинге ATP) встретился с американцем Кристианом Харрисоном (1104-е место) в первом круге турнира в Блумфилд Хилс (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кукушкин считался явным фаворитом в данном противостоянии, однако матч сложился для него непросто. Казахстанец уверенно выиграл первый сет — 6:2, но во втором уступил на тай-брейке — 6:7 (7:9). В третьей, решающей партии, уже Кукушкин одержал победу на тай-брейке — 7:6 (7:5).

    Таким образом, он вышел в 1/8 финала «челленджера», где встретится с победителем матча Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 218-е место) — Нишеш Басаваредди (США, без рейтинга). Призовой фонд турнира в Блумфилд Хилс составляет 80 000 долларов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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