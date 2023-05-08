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    Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии

    8 Мая 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в матче первого круга на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Франкавилла-аль-Маре (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с итальянским теннисистом Лоренцо Джустино и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 1:6. Игра продлилась один час и 40 минут.

    На данный момент теннисист из Казахстана занимает 293-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Джустино же располагается на 267-й строчке рейтинга АТР.

    Матч проходил на стадии 1/16 финала итальянского турнира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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