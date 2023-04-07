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    Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал турнира в Мурсии

    7 Апреля 2023, 20:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в матче третьего круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Мурсии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с итальянским теннисистом Маттео Арнальди и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Игра продлилась один час и 12 минут.

    На данный момент теннисист из Казахстана занимает 319-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Арнальди же располагается на 116-й строчке рейтинга АТР.

    Матч проходил на стадии четвертьфинала испанского турнира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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