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    Михаил Козачков: Коррумпированность СМИ – надуманная тема

    21 Августа 2020, 20:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коррумпированность СМИ – надуманная тема. Такое мнение высказал известный журналист Михаил Козачков в ходе беседы на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не госслужащие и не подпадаем под действие законов о противодействие коррупции. Это первое. Второе – мне кажется, это надуманная тема. Для того, чтобы любой материал попал в издание, он проходит девять кругов ада. Мы перепроверяем информацию, у нас очень сложные юридические проволочки, Если юристы считают, что этот материал не должен выйти, то он не выйдет. Если у нас нет железных доказательств того, что, действительно, этот факт имел место быть, то этот материал не выйдет. В большинстве случаев, когда мы пишем какие-то статьи, в том числе резонансные, все доказательства у нас должны быть собраны в папочку. Может быть, поэтому СМИ отстают от новых медиа, от соцсетей. Я сам веду Telegram-канал, я знаю, что в Telegram-канале проще какой-то материал разместить, проще и быстрее. Чтобы он попал в газету, нужно потратить значительно больше времени, все перепроверить. Мне иногда кажется, что мы слишком сильно страхуемся. С другой стороны, потом, когда на нас подают в суд – такое тоже происходит, – нам проще защищаться. Потому, что у нас на руках есть вся доказательная база» – сказал М. Козачков.

    Журналист отметил, что иногда сотрудники СМИ сталкиваются с обвинениями в ангажированности только потому, что жалуются на нарушения своих прав – например, в части допуска на те или иные мероприятия.

    М.Козачков также поделился свои мнением по поводу эффективности применяемых в настоящее время методов борьбы с коррупцией, в том числе касательно ответственности за коррупцию, профилактики коррупционных правонарушений и других вопросов

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Коррупция СМИ
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