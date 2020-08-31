Михаил Ефремов систематически употребляет наркотики, установила экспертиза
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов систематически употребляет наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом сказано в материалах психолого-психиатрической экспертизы, отрывок из которой зачитала представитель потерпевших Ирина Хайруллина.
«В ходе экспертизы вы заявляете специалисту, что неоднократно и систематически употребляете наркотики, нам же говорите, что вы их не употребляете», - сказала она.
Дело актера слушается в Пресненском суде российской столицы.
Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.
Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.
Сын погибшего в ДТП просит суд о максимально жестком наказании для артиста.
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