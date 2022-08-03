Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Мигрантов спасли у берегов Турции

    3 Августа 2022 08:43

    ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 194 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в Эгейском море в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Урла и Чешме провинции Измир.

    В управлении также сообщили, что в районе Карабурун в Измире задержаны 45 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу.

    Нелегальные мигранты были переданы в региональное управление миграционной службы.

    Фото: aa.com.tr
    #Турция #мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фестиваль воздушных шаров пройдет в Каппадокии
    Число случаев заболевания оспой обезьян возросло в Турции
    Рост заболеваемости COVID-19 ожидается в Турции к концу третьего квартала – эксперт
    Почти 700 мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию за один день
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы