Мигрантов спасли у берегов Турции

ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 194 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в Эгейском море в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Урла и Чешме провинции Измир.

В управлении также сообщили, что в районе Карабурун в Измире задержаны 45 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Нелегальные мигранты были переданы в региональное управление миграционной службы.

Фото: aa.com.tr











