Миграционные потоки замедлились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики рассказали о демографической ситуации, сложившейся по итогам прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента Бюро национальной статистики, в прошлом году в регионе зарегистрировали 6 886 новорожденных. Среди них 3 604 мальчика и 3 282 девочки. Большая часть малышей – свыше 41% - родились в Петропавловске. Среди районов лидируют по рождаемости район Шал акына, Уалихановский и Акжарский.

За этот же период умерли 7 577 человек. Чаще всего причинами смерти североказахстанцев явились болезни органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, онкологические заболевания, несчастные случаи, отравления и травмы.

В прошлом году жители области создали 2 932 семьи. В департаменте отмечают, что браков зарегистрировали почти на 15% меньше. В то же время разводов без учета решения судов органы регистрации актов гражданского состояния зафиксировали 860.

Особенностью прошлого года можно назвать снижение миграционных потоков. В регионе приехали на постоянное место жительства 6 061 человек, что на 23% ниже предыдущего года, и выбыли за пределы области – 10 446 человек, на 24% меньше. Миграционная убыль составила 4 385 человек. Основной миграционный обмен области происходит со странами СНГ. Почти 99% эмигрантов из Северо-Казахстанской области принимает Россия. Отсюда же и прибывает большая часть людей на постоянное место жительство. Уезжают жители региона в Польшу и Германию. Переезжают на север Казахстана из Китая и Монголии.

В межрегиональной миграции тоже наблюдается спад на 24%. Основной обмен происходит с Акмолинской областью и городом Нур-Султаном.

На 1 января 2021 года численность населения Северо-Казахстанской области составила 543,7 тысячи человек. В селах проживают 53% жителей региона.



