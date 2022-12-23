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    Миграционная политика РК будет способствовать развитию экономики – Минтруда

    23 Декабря 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана под председательством исполняющего обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) Ильяса Испанова прошло заседание круглого стола по вопросам защиты и интеграции беженцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В мероприятии приняли участие председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Құспан, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ ООН), Национального центра по правам человека РК, Национального общества Красного Полумесяца РК, Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности, заинтересованных государственных органов, сообщества беженцев.

    На встрече были рассмотрены актуальные вопросы беженцев в Казахстане, а также принципы обращения с мигрантами, находящимися в уязвимом положении. Обсуждался ход реализации мер, вытекающих из решений ООН в рамках Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, Комплекса мер в отношении беженцев и Глобального договора о беженцах.

    В своем выступлении Ильяс Испанов отметил, что МТСЗН разработана новая Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы.

    «В рамках данной Концепции миграционная политика страны будет базироваться на лучших мировых практиках, адаптированных под национальную специфику, и способствовать развитию отечественной экономики», – сказал он.

    В заключение Испанов сообщил, что в будущем подобные заседания станут площадкой для обсуждения представителями госорганов положений национального законодательства, регулирующего социально-экономические аспекты интеграции беженцев в Казахстане, с учетом положений Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года.

    По итогам встречи были приняты рекомендации по обеспечению основных экономических и социальных прав беженцев.

    Фото: gov.kz
    Права человека Минтруда РК Экономика мигранты
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