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    Мифы касательно ваучерного финансирования развеяли в Министерстве просвещения

    19 Августа 2022 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал слухи касательно ваучерного финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас много мифов по поводу ваучерного финансирования. Эти мифы тиражируются. В них говорится, что якобы с нового учебного года мы будем размещать госзаказ через банки второго уровня, что каждый родитель будет получать эти деньги на свой счет», - сказал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

    По его словам, в этом направлении было запущено несколько пилотных проектов.

    «И мы приняли решение о том, что ваучерное финансирование будет, но не через перечисление денег каждому родителю. Это будет возможно тогда, когда будет социальный кошелек, в будущем, когда все эти механизмы будут цифровизированы. Этот вопрос уже рассматривается в перспективе», - отметил министр.

    «Но в настоящее время ваучерное финансирование – это когда управление образования определяет перечень организаций образования без определения конкретного количества выделяемых мест госзаказа. И дальше уже родитель сам выбирает, какой ему детский сад выбрать», - добавил глава Минпросвещения.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
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