Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    МИД Узбекистана опроверг информацию о перестрелке на узбекско-афганской границе

    4 Мая 2022, 20:35

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сделало заявление, опровергающее информацию о перестрелке на узбекско-афганской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МИД, в социальных сетях распространяются сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая перестрелке на узбекско-афганской границе, повлекшей, как указывается, гибель военнослужащих пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

    «Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме. Официальный представитель Временного правительства Афганистана Забихулла Муджахед также опроверг появившиеся на различных интернет-площадках публикации, назвав их лживыми и необоснованными», - сообщило ведомство.

    В МИД призвали СМИ строго соблюдать журналистскую этику, а также воздержаться от размещения на своих ресурсах недостоверной и непроверенной информации.


    Фото: uzdaily.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Пожар в хостеле в Новой Зеландии: есть жертвы, десятки пропали без вести
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров