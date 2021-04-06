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    МИД РК сделало заявление по ситуации в Иордании

    6 Апреля 2021, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно отслеживает события в Иорданском Хашимитском Королевстве, являющимся одним из ключевых партнеров нашей страны на Ближнем Востоке.

    Казахстан подтверждает свою солидарность политике Короля Абдаллы II, направленной на улучшение благосостояния иорданского народа, обеспечение региональной стабильности и безопасности в мире.

    Казахстан выражает полную поддержку принимаемым руководством Иордании мерам для сохранения внутриполитической стабильности», - заключили в ведомстве.

    Справочно: В ноябре 2017 года Король Абдалла II награжден первой Назарбаевской премией за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Иордания
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