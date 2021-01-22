МИД РК сделал заявление в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Казахстан приветствует вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Договор, принятый 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН, является важным шагом на пути к полной ликвидации ядерного оружия

Казахстан принимал активное участие в переговорном процессе по проекту ДЗЯО как страна прошедшая внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Последовательные действия в поддержку ДЗЯО основаны на неизменных приоритетах внешней политики Казахстана и значимых исторических инициативах Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева, направленных на построение мира без ядерного оружия.

Символично, что первый в истории ядерного разоружения многосторонний юридически обязательный документ, устраняющий серьезный пробел в международно-правовом поле (из трех видов ОМУ – ядерного, химического и биологического – только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет), вступает в силу в год 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Эти события также совпадают с планируемой в этом году очередной церемонией вручения «Назарбаевской Премии за безъядерный мир и глобальную безопасность», которая традиционно проходит в рамках празднования 29 августа Международного дня действий против ядерных испытаний.

Историческое решение Нурсултана Назарбаева по закрытию полигона придало импульс установлению запрета на ядерные испытания по всему миру и проложило путь для принятия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также созданию зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Будучи последовательным сторонником идеи о полном и всеобщем ядерном разоружении, Казахстан подписал ДЗЯО 2 марта 2018 года, став 57-м государством-подписантом, а 29 августа 2019 года Казахстан стал 26-м государством, внесшим в Секретариат ООН ратификационный документ. 3 июля 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия».

Впервые выступая в качестве Главы государства на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент К. Токаев заявил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается главным приоритетом для нашей страны. «Это стремление стало неотъемлемой частью общенациональной идентичности казахского народа, дав нам моральное право быть в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия», - заявил Президент.

На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года Президент Казахстана особо подчеркнул, что в условиях пандемии кризис ядерного нераспространения и разоружения остается в числе серьезных вызовов, а «продолжающаяся эрозия режима нераспространения ставит нас в крайне уязвимое и опасное положение».

В этой связи инициатива Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева по созданию Глобального Альянса Лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, остается весьма актуальной.

Подчёркивая важность универсализации ДЗЯО, Казахстан призывает другие страны присоединиться к Договору с целью избавления нашей планеты от ядерного оружия к 2045 году - столетию ООН.



