Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    МИД РК прокомментировал визит Президента России в Казахстан

    14 Сентября 2022, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди подтвердил информацию о предстоящем визите Президента России Владимира Путина в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент России приедет в Казахстан для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение Совета глав государств СНГ. Мы ожидаем, что Президент России примет участие», - сказал Мухтар Тлеуберди в кулуарах Дворца Независимости перед началом VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По его словам, это произойдет в середине октября.

    «В каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи. Казахстан не подпадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с Европейской комиссией и с администрацией США», – добавил министр.

    Фото:© Михаил Метцель/ТАСС

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ МИД РК Россия СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду