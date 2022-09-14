МИД РК прокомментировал визит Президента России в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди подтвердил информацию о предстоящем визите Президента России Владимира Путина в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент России приедет в Казахстан для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение Совета глав государств СНГ. Мы ожидаем, что Президент России примет участие», - сказал Мухтар Тлеуберди в кулуарах Дворца Независимости перед началом VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, это произойдет в середине октября.

«В каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи. Казахстан не подпадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с Европейской комиссией и с администрацией США», – добавил министр.

Фото:© Михаил Метцель/ТАСС

