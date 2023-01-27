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МИД РК осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

27 Января 2023, 21:04
МИД РК осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало заявление, в котором осудило произошедшее 27 января вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, повлекшее гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан

Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, произошедшее 27 января 2023 года и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и её представителей. Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению.

Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам.

Уверены, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных.

Между тем, как сообщает haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники, сотрудники посольства Азербайджана покидают Иран.

Как заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, правительство Ирана не располагает возможностями обеспечить требования Венской конвенции или намеренно нарушает требования о неприкосновенности дипломатических служащих. Решение принято исходя из нависшей угрозы над жизнью и безопасностью азербайджанских дипломатов. Баку не считает, что нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено на личной или семейной почве,

«Мы осуждаем это нападение и требуем от иранского правительства предпринять необходимые шаги для выявления провокаторов. Иранская сторона должна была принять меры против нападения на наше посольство. Тегеран должен принять меры против антиазербайджанской кампании против Азербайджана в Иране. В последние месяцы в иранских СМИ ведется масштабная антиазербайджанская пропаганда, что могло послужить толчком к сегодняшнему нападению. Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном, но такие провокации оказывают негативное влияние», - отметил дипломат.


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