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    МИД РК: Казахстанку нашли повешенной в Южной Корее

    21 Января 2020, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 января в своей квартире в городе Ансан (Южная Корея) было обнаружено тело гражданки РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел РК.

    «Согласно поступившей информации из городской полиции, ее нашли повешенной в ванной комнате. Проводятся следственные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза. Консульский отдел посольства РК в Корее оказывает всю необходимую помощь родственникам погибшей», - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Нурбек Алмашов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Корея
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