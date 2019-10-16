МИД РК будет следить за соблюдением прав сбившего ребенка в Южной Корее казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК будет следить за тем, чтобы все права казахстанца, допустившего наезд на ребенка в Южной Корее, соблюдались во время следствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш гражданин прибыл в Сеул по собственному желанию. Это было проведено в результате наших переговоров с корейской стороной, с казахстанской стороной. Сейчас он находится в следственном изоляторе города Чанвон. Начались следственные мероприятия. Сегодня в течение дня наш консул встретится со следователем, а также с нашим гражданином. Мы будем наблюдать за тем, чтобы все его права защищались и сохранялись», - заявил в интервью журналистам официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он также уточнил, что адвокат задержанному будет предоставлен либо корейской стороной за государственный счет, либо он сможет нанять его за свой счет.

«Следствие во всем разберется, состоится суд, где корейская сторона все внимательно рассмотрит. Он находился там нелегально более года и в момент совершения преступления испугался, всего 20 лет парню. И так сложилось, что он убежал. Но он понял всю серьезность ситуации и вернулся на место происшествия», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что 14 октября гражданин Казахстана, допустивший наезд на ребенка и покинувший Южную Корею, добровольно прилетел в Сеул для участия в следственных мероприятиях.

Официальный представитель МИД также рассказал о состоянии сбитого мальчика.

«Состояние мальчика улучшается, он уже сам ходит, думаем, он выздоровеет», - уточнил Айбек Смадияров.

Напомним, в южнокорейском городе Чханвон 20-летний казахстанец сбил на автомобиле 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Также ранее сообщалось, что Министерство юстиции Южной Кореи заявило об ужесточении правил выезда нелегальных иностранцев из страны.