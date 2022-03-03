МИД окажет помощь компаниям РК при задержке транспортировки грузов и товаров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК внимательно отслеживает ситуацию с возможным негативным влиянием санкций, введенных в отношении российских транспортно-логистических компаний, на казахстанские предприятия, осуществляющие международные грузоперевозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Принимая во внимание заявление отечественного бизнесмена, партнера-основателя компании «Kusto Group» К. Копбаева о возникших трудностях с отгрузкой и транспортировкой казахстанских товаров через международные и европейские морские порты, загранучреждениями Казахстана установлены необходимые контакты и проведены консультации с администрациями ключевых европейских портов (Зебрюгге, Антверпен, Мууга, Рига, Вентспилс, Лиепая и др.). По полученной информации, на данный момент каких-либо ограничений на работу с казахстанскими грузоперевозчиками не имеется.
Вместе с тем, случаи возникновения задержек транспортировки казахстанских товаров могут быть связаны с ограничениями, наложенными на российские компании, учитывая тесную взаимосвязь существующих логистических цепочек. Не исключаем, что у отечественных компаний могут возникнуть трудности при транспортировке грузов на российских судах, которым отказано в международном страховании. В случае выявления конкретных фактов задержки транспортировки казахстанских грузов и товаров, Министерство иностранных дел, совместно с загранучреждениями РК, готово оказать помощь в оперативном решении возникающих вопросов.
В этой связи, просим обращаться в круглосуточный Call-центр АО «НК «KAZAKH INVEST» по номеру +7 7172 620 620.
В целом, в превентивном плане МИД и загранучреждения страны проводят разъяснительную работу с зарубежными партнерами на политическом уровне с целью недопущения негативных последствий для торгово-экономической деятельности казахстанского бизнеса в складывающихся геоэкономических условиях.
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