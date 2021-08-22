МИД о ситуации в Афганистане, госвизит Президента в Южную Корею, вакцина Vero Cell и подготовка к уборочной кампании – обзор недели в Казахстане

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ситуация в Афганистане, завоз новой китайской вакцины Vero Cell, открытие бюста Абая в Корее и подготовка к предстоящей уборочной кампании. Именно эти темы стали обсуждаемыми на уходящей неделе. Подробнее – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Хаос в Афганистане и позиция Казахстана

Почти сразу после случившегося в Афганистане Президент Казахстана К.Токаев провел совещание, где были обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию Афганистане с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны.

Позже в сети и мессенджерах стали появляться слухи о том, что Казахстан готов принять беженцев с Афганистана. Но они сразу были опровергнуты.

«Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации», - написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook .

Что касается граждан Казахстана, то по информации МИД РК, все, кто были на тот момент в Афганистане, успешно покинули страну. 18 августа из Афганистана в Алматы прибыл самолет с 42 пассажирами - гражданами РК, Кыргызстана, РФ и Литвы.

В МИД РК сообщили о том, что в связи с обращением этнических казахов, находящихся в Афганистане, Глава государства поручил ведомству оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину. По данным Министерства, на территории Афганистана проживают около 15 семей этнических казахов (около 200 человек).

Также ведомство сообщило о том, что прибытие афганских беженцев в Казахстан не планируется. Что касается афганских студентов, обучавшихся в Казахстане и выехавших на каникулы на свою Родину, то они продолжат свою учебу. Но это произойдет только тогда, когда ситуация в Афганистане стабилизируется, посольство выдаст соответствующую визу, и возобновятся авиасообщения.

Позже МИД РК сделало заявление по ситуации в Афганистане.

«Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане. Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права. Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана», - говорится в заявлении МИД

Государственный визит Президента в Южную Корею

На этой неделе Касым-Жомарт Токаев с госвизитом посетил Республику Корея. Одной из главных тем встреч стало обсуждение широкого круга вопросов дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства, а также подписание ряда двусторонних документов. Эти вопросы подняты на переговорах Касым-Жомарт Токаева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Также Глава государства принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле. Проект памятника был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле. Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение установки бюста на территории Киберуниверситета в корейской столице.

В ходе госвизита Касым-Жомарт Токаев также встретился с лидерами корейского бизнеса, а Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал полную поддержку со стороны южнокорейского Правительства в реализации совместных инвестиционных проектов с Казахстаном.

Важной также стала встреча Касым-Жомарт Токаева с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном. Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и насущным вызовам современности. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию пандемии и перспективам урегулирования ситуации вокруг Афганистана.

По итогам поездки также стало известно о том, что в корейском Пусане откроется Генеральное консульство Казахстана.

Vero Cell - еще одна вакцина в Казахстане

Несмотря на происходящие в мире события, в частности, в Афганистане, в регионах Казахстана продолжается планомерная работа по вакцинации населения для формирования коллективного иммунитета.

На этой неделе в Казахстан прибыла новая китайская вакцина Vero Cell, которая первым же делом появилась в прививочных пунктах Алматы.

Следом китайскую вакцину получили и в Нур-Султане, в Атырауской, Костанайской областях, а также в Шымкенте.

Несмотря на проводимую работу по нераспространению КВИ, в регионах стали чаще заражаться дети и беременные. К примеру, в Алматинской области в начале недели коронавирусом заболели 19 школьников.

Заметное количество заразившихся КВИ беременных отмечается и в СКО. В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области назвали ситуацию с распространением коронавируса среди беременных критической. С начала пандемии коронавирус выявили у 511 беременных женщин. В том числе 61 женщина заболела за последний месяц. Сейчас под наблюдением находятся 11 женщин, их них семемеро - в стационаре, одна беременная – на аппарате ИВЛ, еще одна – в тяжелом состоянии.

Причем, врачи отмечают, что у беременных заболевание протекает в крайне тяжелой форме.

Такая же ситуация с беременными с КВИ и в Костанайской области.

Радует тот факт, что при правильном лечении у беременных есть большой шанс вылечиться даже при осложнениях. К примеру, столичные врачи вылечили роженицу с 93-процентным поражением легких. По словам специалистов, состояние ее было крайне тяжелым. На тот момент поражение легких составляло более 93%. Пациентка заразилась коронавирусом на 37-38-й неделе беременности.

В целом же, стоит отметить, что в регионах идет весьма активная работа по иммунизации. Среди лидеров по охвату населения вакцинацией - Шымкент и Алматы, Туркестанская область, СКО, ВКО, Кызылординская область.

В связи с этим, Премьер-Министр поручил усилить темпы вакцинации в четырех областях РК - в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

Также поручено сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны.

На конец недели в «зеленой» зоне - только Туркестанская область, при этом почти 5 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19.

Подготовка кормов и предстоящая уборка зерновых

В этом году экстремально засушливый летний период повлиял на заготовку кормов и качество зерновых. Этот вопрос и был в фокусе на заседании Правительства. Аскар Мамин поручил Минсельхозу держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле. Было отмечено, что благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась.

Также Премьер поручил своевременно и качественно провести уборочную кампанию. На сегодняшний день, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, ожидается снижение урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 4,4%, а также в Канаде - на 32% и на 15% - в России. По словам Аскара Мамина, в Казахстане предполагаемый сбор зерновых культур составит примерно 15,3 млн тонн. В целом, Казахстану собранного в текущем году урожая будет достаточно.

Августовская конференция

Не менее актуальные вопросы поднимались и на традиционной Августовской конференции с участием министра образования Асхата Аймагамбетова. В частности, стало известно о том, что теперь педагогов на работу будут принимать через конкурс в электронном формате. Также вводятся изменения в систему оплаты труда директоров школ.

Министерством образования также запланирована постепенная модернизация вопросов ЕНТ и повышение с нового года заработных плат педагогам на 25%.

Благотворительный жест казахстанских олимпийцев, параолимпийцы в Токио и успехи юниоров

На неделе призерам Олимпийских игр вручили ключи от квартир в Алматинской области. Зульфия Чиншанло стала счастливой обладательницей трехкомнатной квартиры, а Игорь Сон - двухкомнатной. Награждены были и тренеры спортсменов. Им были вручены денежные сертификаты на сумму 2 млн тенге каждому. Чуть позже Игорь Сон и Зульфия Чиншанло получили ключи от автомобилей Toyota Camry 75, а личные тренеры были поощрены денежным вознаграждением от президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана Жаната Тусупбекова. В своих комментариях спортсмены отметили, что отдадут призовые от государства за третье место на Олимпиаде (75 тысяч долларов) на благие цели.

Олимпийские бронзовые призеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Конкабаев, получившие по 50 тысяч долларов от Федерации бокса, также решили отдать средства в благотворительный фонд.

На неделе вылетели в Токио казахстанские паралимпийцы. На играх в Токио выступят 26 казахстанских спортсменов по семи видам спорта.

Среди значимых спортивных побед недели - 8 медалей на чемпионате мира по грэпплингу , две «бронзы» на юниорском ЧМ по вольной борьбе, а также победа казахстанки Нилуфар Раимова на чемпионате мира по женской борьбе среди юниорок.