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    МИД КР вручил ноту протеста посольству Беларуси из-за встречи Лукашенко с Бакиевым

    7 Августа 2019, 15:07

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ-Кабар - Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в КР С.Иванов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    «В связи с появившейся публикацией на официальном сайте президента Республики Беларусь о встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым, 7 августа 2019 года в Министерство иностранных дел КР был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в КР С.Иванов», - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства КР.

    В ходе встречи была вручена нота МИД КР, в которой был выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в КР лицом.

    «Кыргызская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики КР и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

    Кыргызская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества», - заявили в МИД КР.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Беларусь Кыргызстан
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