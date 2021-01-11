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    МИД КНР: Поздравляем Казахстан с успешным проведением парламентских выборов

    11 Января 2021, 18:36

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 10 января в Казахстане успешно прошли выборы в нижнюю палату Парламента. В этой связи, китайская сторона поздравляет Казахстан и выступает за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

    «10 января в Казахстане успешно прошли выборы в нижнюю палату Парламента. В этой связи Китай поздравляет Казахстан», - отметил представитель МИД КНР.

    «Уверены в том, что Казахстан добьётся больших успехов в деле национального развития и строительства», - подчеркнул дипломат.

    По словам Чжао Лицзян, Китай и Казахстан «являются дружественными соседями, постоянными и всесторонними стратегическими партнерами».

    «Китай готов приложить совместные с Казахстаном усилия для содействия непрерывному развитию двусторонних отношений», - резюмировал он.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Китай Выборы-2021
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