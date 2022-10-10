МИД Казахстана подтвердил участие Президента России в саммитах в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в международных мероприятиях, которые пройдут в Астане. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос, планируется ли участие Владимира Путина в работе саммита СВМДА, в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), также в саммите «Центральная Азия – Россия».

«Да, такое подтверждение есть. На всех мероприятиях он (Владимир Путин – прим. ред.) будет участвовать: на саммите СВМДА, заседании СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге для журналистов в МИД РК.

Ранее сообщалось, что VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет 12-13 октября, в котором примут участие 11 глав государств.



